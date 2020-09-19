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Жизнь

«Красный» привет из Новосибирска. Мэр-коммунист поздравил барнаульцев с Днем города

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который является членом КПРФ, поздравил барнаульцев с 290-летием краевой столицы. Как сообщает пресс-служба городской администрации, он выслал поздравительную телеграмму в адрес главы Барнаула Вячеслава Франка.

Анатолий Локоть.
Анатолий Локоть.
www.kprfnsk.ru

«Поздравляю вас с днем рождения вашего прекрасного города. Это один из старейших и красивейших городов Сибири, расположенный на берегу великой реки Оби и окруженный реликтовым лесом, барнаульским ленточным бором. У Барнаула долгая и славная история… Сегодняшний Барнаул — современный, благоустроенный город, научный, промышленный и культурный центр Алтайского края. Он обрастает новыми зданиями, сохраняя при этом свое историческое архитектурное сердце», — отметил Локоть.

Он также подчеркнул, что Барнаул становится все комфортнее, зеленее, красивее, «благодаря заботе граждан, которые своим трудом, талантом, энергией вносят неоценимый вклад в развитие и совершенствование своего родного города».

Горожанам «красный» мэр пожелал от себя и от имени новосибирцев крепкого сибирского здоровья, семейного тепла и уюта, взаимопонимания и благополучия.

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