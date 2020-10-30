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31 октября
Жизнь

Краснодарский тролль. Мужчина прикинулся чиновником, ему поверили и три дня возили по объектам

Все началось с того, что некий господин Козлов решил пошутить и выдал себя за помощника губернатора. Об этом стало известно благодаря порталу Baza.

Господин Козлов всех обманул, выдавая себя за крупного чиновника
Господин Козлов всех обманул, выдавая себя за крупного чиновника

Актер из Козлова получился отменный. Три дня мужчина выдавал себя за крупного чиновника. Его возили по объектам и внимательно слушали указания.

Получился смелый и современный ремейк «Ревизора», где Козлов стал на время Хлестаковым. Он внезапно приехал из администрации губернатора Краснодарского края проверять, как идут дела у станицы Передовая.

Козлова встретили местные чиновники и следующие дни возили на разные объекты, выслушивая критику с матом.

«У меня нет таких полномочий, я бы вас передушил, как котят», — сказал мужчина на одной из встреч на объекте.

Забористый язык Козлова в итоге его и погубил. Один из чиновников решил позвонить в администрацию, проверить легенду помощника губернатора, но ему ответили, что Козловых среди сотрудников нет.

Актера раскрыли, после чего он просто извинился. Местные чиновники считают, всю эту пьесу задумал здешний депутат, который хотел скомпрометировать власть станицы и решить свои земельные вопросы.

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