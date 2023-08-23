23 августа
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Жизнь

Краснокнижный филин с невероятными глазами поселился в барнаульском зоопарке

Краснокнижный филин, спасенный весной в Алтайском крае, переда на содержание в барнаульский зоопарк "Лесная сказка".

Краснокнижный филин
Краснокнижный филин
Минприроды Алтайского края

По информации Минприроды региона, весной 2023 года в Алтайском крае спасли филина, занесенного в Красную книгу. У него была серьезная травма крыла от огнестрельного оружия, и ему потребовалось длительное лечение.

К сожалению, даже после лечения филин не смог летать так же хорошо, как и раньше. Выпуск в дикую природу был невозможен. Поэтому сотрудники Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора обратились к руководству Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» с предложением принять филина на содержание.

Зоопарк согласился. Филина поселили в вольер с самкой того же вида. Теперь они дополняют экспозицию хищных птиц.

"Пернатый хищник достаточно быстро освоился в просторном вольере, сложностей в адаптации с новым соседом также не возникло", - рассказывают в ведомстве.

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