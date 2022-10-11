11 октября
﻿
Жизнь

Краснокнижного оленя сфотографировали на Алтае

Экспедиция по изучению северного оленя прошла в Республике Алтай, сообщает Алтайский биосферный заповедник.

Северный олень.
Северный олень.
Биосферный заповедник.

В сентябре за 22 дня полевых работ сотрудники заповедника прошли 404 км. С фотоловушек они получили почти 50 тыс. снимков животных.

Среди них — северный олень, а также горный козел, марал, лось, кабан, медведь, косуля, волк, лисица и другие обитатели заповедника.

Северный олень.
Северный олень.
Биосферный заповедник.

Лесной подвид северного оленя занесен в Красные книги России и Республики Алтай, на него запрещено охотиться. В последние годы ведутся работы по мониторингу оставшихся группировок этого редкого вида.

Как сообщил Юрий Калинкин, ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника, до сих пор однозначно не ясно, почему численность животного сокращается.

На это могут влиять охота и изменение климатических условий.

Ранее барнаульский зоопарк поделился милым видео с кенгуру.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость