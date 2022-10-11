Краснокнижного оленя сфотографировали на Алтае

Экспедиция по изучению северного оленя прошла в Республике Алтай, сообщает Алтайский биосферный заповедник.

В сентябре за 22 дня полевых работ сотрудники заповедника прошли 404 км. С фотоловушек они получили почти 50 тыс. снимков животных.

Среди них — северный олень, а также горный козел, марал, лось, кабан, медведь, косуля, волк, лисица и другие обитатели заповедника.

Северный олень. Биосферный заповедник.

Лесной подвид северного оленя занесен в Красные книги России и Республики Алтай, на него запрещено охотиться. В последние годы ведутся работы по мониторингу оставшихся группировок этого редкого вида.

Как сообщил Юрий Калинкин, ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника, до сих пор однозначно не ясно, почему численность животного сокращается.

На это могут влиять охота и изменение климатических условий.

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