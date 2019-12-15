Краснокнижного пеликана, которого всем миром спасали на Алтае, встретили в Казахстане

Один из спасенных в прошлом году в Алтайском крае пеликанов попался в объектив фотокамеры бердвотчера и гида Аскара Исабекова на озере Сорбулак в Казахстане. Эта птица с номером А510 была окольцована последней из девяти, выпущенных весной на озере Кабаньем в алтайском заказнике «Пеликаний».

Осенью 2018 года были спасены 10 кудрявых пеликанов: шесть отловили в Алейском районе, один прибыл из Кемеровской области, три — с юга края. На зимовку под Барнаулом птицы остались вынужденно, сбившись с курса при перелете.

Спасением и сохранением краснокнижных птиц занимались экологи, охотинспекторы Минприроды края, егеря «Алтайприроды», добровольцы. Кормом обеспечивали местные жители, а также барнаульские и новосибирские учреждения: рыбные цеха, общественные организации, медицинские учреждения.

В конце апреля 2019 года в Алтайском крае на волю выпустили девять окольцованных спасенных кудрявых пеликанов. Один из-за травмы остался в городе и живет на ферме.

В минприроды Алтайского края отмечают, что кудрявые пеликаны занесены в международную Красную книгу со статусом «уязвимый» и включены в Красную книгу России. С недавних пор они гнездятся в Алтайском крае. Всего в прошлом году насчитывалось 36 взрослых особей.