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Красноярец рассказал о правилах выживания на родине Виктора Томенко

Переехавший в Норильск красноярец рассказал «ТВК Красноярск» о жизни за полярным кругом и дал несколько советов по выживанию в родном городе губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Норильск, крыльцо главного управления рудника "Октябрьский", 1993 г.
Норильск, крыльцо главного управления рудника "Октябрьский", 1993 г.
fishki.net

Необходимые навыки

Мужчина, который работал барменом перед тем, как отправился покорять холода, отметил, что в Норильске почему-то принято не просто с кем-то дружить, но «уметь договариваться на ништяки».

«Вот ты работаешь в доставке, а твои друзья продавцами. Их угостишь как-нибудь бесплатной едой, а они тебе — скидочку. И так почти везде. Каждый ищет пользу в других и предлагает быть полезным сам. Такой натуральный обмен», — отметил он.

Самая надежная валюта

В этом обмене, по его словам, пока самая крепкая валюта — самогон.

«Пьющих людей в Норильске много, а алкоголь — дорогой, пиво, извините, — моча. Поэтому гнать свою настойку — по всем пунктам лучше. Ей же и угощают в обмен на билетики в какой-нибудь в театр», — добавил сибиряк.

Как заработать на жизнь

Поскольку у мужчины нет специального образования, которое бы ему позволило работать на градообразующем предприятии или в рудниках, пришлось выбирать сферу обслуживания.

«В Норильске фактически нет молодых людей от 17 до 24 лет — все в этом возрасте уезжают из города на учебу и, естественно, не все возвращаются на родину. Поэтому в бары, рестораны, доставку еды и салоны сотовой связи заберут с руками и ногами», — рассказал собеседник о перспективах.

&quot;Черная пурга&quot; в Норильске
«Черная пурга» в Норильске
vk.com/typical_norilsk

Зарплаты и цены

Что касается зарплаты, то «минималка» здесь достаточно высока: даже уборщик может зарабатывать от 30 тыс. рублей.

Впрочем, есть и подвох. К примеру, килограмм помидоров стоит 600 рублей. Сэкономить на овощах и фруктах, как подчеркнул сибиряк, не получится.

«Только на Севере я стал задумываться о том, как полезно есть зелень и пить витамины. Недостаток хотя бы одного может повлиять на настроение и жизнь! В полярную ночь, если не „закидываться“ витамином D, A, B (рыбий жир и прочее), то ты быстро превращаешься в зомби. Ничего не слышишь, не видишь, еле шевелишься и окутывает мрак. Работа — дом — работа», — рассказал мужчина.

Кстати, арендовать однокомнатную квартиру в Норильске можно начиная с 14 тыс. рублей за месяц, но есть и вариант с гостинкой — примерно 10 тысяч.

Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске Красноярского края в семье рабочего горнорудного комбината и педагога. Окончил Норильский индустриальный институт. Кроме того, губернатор Алтайского края — выходец из «Норильского никеля».

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