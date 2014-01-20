Красноярец рассказал о правилах выживания на родине Виктора Томенко

Переехавший в Норильск красноярец рассказал « ТВК Красноярск » о жизни за полярным кругом и дал несколько советов по выживанию в родном городе губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Необходимые навыки

Мужчина, который работал барменом перед тем, как отправился покорять холода, отметил, что в Норильске почему-то принято не просто с кем-то дружить, но «уметь договариваться на ништяки».

«Вот ты работаешь в доставке, а твои друзья продавцами. Их угостишь как-нибудь бесплатной едой, а они тебе — скидочку. И так почти везде. Каждый ищет пользу в других и предлагает быть полезным сам. Такой натуральный обмен», — отметил он.

Самая надежная валюта

В этом обмене, по его словам, пока самая крепкая валюта — самогон.

«Пьющих людей в Норильске много, а алкоголь — дорогой, пиво, извините, — моча. Поэтому гнать свою настойку — по всем пунктам лучше. Ей же и угощают в обмен на билетики в какой-нибудь в театр», — добавил сибиряк.

Как заработать на жизнь

Поскольку у мужчины нет специального образования, которое бы ему позволило работать на градообразующем предприятии или в рудниках, пришлось выбирать сферу обслуживания.

«В Норильске фактически нет молодых людей от 17 до 24 лет — все в этом возрасте уезжают из города на учебу и, естественно, не все возвращаются на родину. Поэтому в бары, рестораны, доставку еды и салоны сотовой связи заберут с руками и ногами», — рассказал собеседник о перспективах.

«Черная пурга» в Норильске vk.com/typical_norilsk

Зарплаты и цены

Что касается зарплаты, то «минималка» здесь достаточно высока: даже уборщик может зарабатывать от 30 тыс. рублей.

Впрочем, есть и подвох. К примеру, килограмм помидоров стоит 600 рублей. Сэкономить на овощах и фруктах, как подчеркнул сибиряк, не получится.

«Только на Севере я стал задумываться о том, как полезно есть зелень и пить витамины. Недостаток хотя бы одного может повлиять на настроение и жизнь! В полярную ночь, если не „закидываться“ витамином D, A, B (рыбий жир и прочее), то ты быстро превращаешься в зомби. Ничего не слышишь, не видишь, еле шевелишься и окутывает мрак. Работа — дом — работа», — рассказал мужчина.

Кстати, арендовать однокомнатную квартиру в Норильске можно начиная с 14 тыс. рублей за месяц, но есть и вариант с гостинкой — примерно 10 тысяч.