Красноярец устроил заплыв в Енисее против пенсионной реформы и в поддержку супруги

Заплыв 62-летний пенсионер устроил в знак протеста и для привлечения внимания президента России Владимира Путина.

Каминский рассказал, что устроить необычную акцию протеста он решил из-за жены, которой 53 года и работает она на стройке.

До пенсионной реформы до выхода на пенсию женщине оставалось пару лет, а после «совершенствования пенсионной системы» ей, несмотря на состояние здоровья, придется работать до 60 лет.

Также Каминский, который всю жизнь работал сварщиком и ушел на пенсию в 2012 году, недоволен выплатами от государства.

Он отметил, что во время реформы власти обещали повысить пенсии, однако лично он получает 11 тыс. рублей — это практически прожиточный минимум в регионе.