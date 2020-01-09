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Жизнь

Красноярец устроил заплыв в Енисее против пенсионной реформы и в поддержку супруги

Житель Красноярска Сергей Каминский провел акцию против пенсионной реформы, проплыв 500 метров в ледяной воде Енисея, сообщает телеканал «ТВК».

Пенсионер устроил заплыв в Енисее. Красноярск.
Пенсионер устроил заплыв в Енисее. Красноярск.
кадр из видео. tvk6.ru.

Заплыв 62-летний пенсионер устроил в знак протеста и для привлечения внимания президента России Владимира Путина.

Каминский рассказал, что устроить необычную акцию протеста он решил из-за жены, которой 53 года и работает она на стройке.

До пенсионной реформы до выхода на пенсию женщине оставалось пару лет, а после «совершенствования пенсионной системы» ей, несмотря на состояние здоровья, придется работать до 60 лет.

Также Каминский, который всю жизнь работал сварщиком и ушел на пенсию в 2012 году, недоволен выплатами от государства.

Он отметил, что во время реформы власти обещали повысить пенсии, однако лично он получает 11 тыс. рублей — это практически прожиточный минимум в регионе.

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