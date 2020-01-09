Красноярская ГИБДД попросила священника «прогнать бесов» с аварийной трассы. И он прогнал

Мероприятие связано с тем, что сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия на федеральной трассе.

«Настоятель храма отец Дмитрий прочитал молитвы, которые уберегут водителей от нарушения правил и окропил святой водой проезжающие мимо машины», — рассказали в ведомстве.

Обряд освящения был начат с той части трассы, где в конце ноября прошлого года погибло пять человек, из которых трое детей.

Священник освятил трассу. Красноярский край. 24.мвд.рф.

Какие еще меры были и будут предприняты для снижения числа происшествий на аварийной дороге, в МВД не уточнили.

К слову, в соцсетях к идее освятить опасные места отнеслись скептически. Впрочем, нельзя огульно заявлять и про безрезультатность такой профилактики. Все покажет время и статистика за 2020 год.

Всего в 2019 году на данном участке федеральной трассе зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 20 человек погибли и более 50 человек пострадали.