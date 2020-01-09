Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 января -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Красноярская ГИБДД попросила священника «прогнать бесов» с аварийной трассы. И он прогнал

В Уярском районе Красноярского края батюшка освятил наиболее аварийные участки федеральной трассы, сообщает региональное МВД.

Священник освятил трассу. Красноярский край.
Священник освятил трассу. Красноярский край.
24.мвд.рф.

Мероприятие связано с тем, что сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия на федеральной трассе.

«Настоятель храма отец Дмитрий прочитал молитвы, которые уберегут водителей от нарушения правил и окропил святой водой проезжающие мимо машины», — рассказали в ведомстве.

Обряд освящения был начат с той части трассы, где в конце ноября прошлого года погибло пять человек, из которых трое детей.

Священник освятил трассу. Красноярский край.
Священник освятил трассу. Красноярский край.
24.мвд.рф.

Какие еще меры были и будут предприняты для снижения числа происшествий на аварийной дороге, в МВД не уточнили.

К слову, в соцсетях к идее освятить опасные места отнеслись скептически. Впрочем, нельзя огульно заявлять и про безрезультатность такой профилактики. Все покажет время и статистика за 2020 год.

Всего в 2019 году на данном участке федеральной трассе зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 20 человек погибли и более 50 человек пострадали.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость