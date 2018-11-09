Красноярские чиновницы покупали себе бытовую технику на деньги ветеранов ВОВ

Чиновниц Красноярского министерства социальной политики подозревают в присвоении денег, выделенных на закупку подарков для ветеранов ВОВ. Следствие предполагает, что через подставную фирму они похитили более 2 млн рублей, пишет « Газета.ру ».

Под следствием находится бывшая замминистра социальной политики Красноярского края Наталья Колягина и ее подчиненная, экс-начальник отдела по вопросам ветеранов и военнослужащих Ольга Гилева. Вместе с ними задержан родственник одной из чиновниц, фирма которого заключала контракты на поставку подарков для ветеранов. Как полагает следствие, так подозреваемые занимались хищением бюджетных средств.

Присвоить около 2 млн рублей они смогли с февраля по июнь 2018 года, заключив 25 госконтрактов на приобретение подарков для ветеранов ВОВ с коммерческой фирмой «Ника». Полностью был исполнен только один контракт на сумму до 100 тыс. рублей, еще два исполнены частично. Остальные контракты не были исполнены, а денежные средства в сумме более 2,1 млн рублей были похищены", — говорится в сообщении СК.

Во время обыска дома у подозреваемых правоохранители изъяли чайники и мультиварки, которые по спецификации совпадают с техникой, приобретенной в прошлые годы в качестве подарков для ветеранов. На дачах экс-чиновниц нашли утюги, тостеры и тонометры.

В случае признания вины, подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

«Газета.ру» пишет, что 22 октября губернатор Красноярского края подписал указ об освобождении от должности министра социальной политики Галины Пашиновой. Она признала факты хищения, но заявила, что не знала о них. Экс-министр рассказала СМИ: ей стыдно и неприятно, что против нее и министерства развернулась информационная война.