Красноярский активист пожаловался в ЕСПЧ на полицейское насилие на акции «Он нам не царь»

Красноярец Данил Большаков, принимавший участие в акции «Он нам не царь», пожаловался на полицейских в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишет « Сибирь.Реалии ».

Большакова задержали 5 мая 2018 года на акции «Он нам не царь». Активист рассказал, что при задержании его били по лицу и телу — ударили в область левого глаза, а также порвали его куртку и ремень.

Как ранее поясняла «Медиазона», Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейских за превышение должностных полномочий на том основании, что Большаков «является сторонником Навального», который «является оппонентом руководству Российской Федерации во главе с президентом Путиным».

Суд признал решение СК законным.

Акции протеста прошли 5 мая 2018 года во многих городах России, полицейские задержали более 1,5 тыс. человек.