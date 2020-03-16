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16 марта
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Жизнь

Красотка-депутат Наталья Поклонская рассказала, почему не верит в честные отношения

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью телеканалу RT рассказала, что период развода стал для нее одним из самых сложных за долгое время.

Наталья Поклонская.
Наталья Поклонская.
rkproc.ru

Парламентарий призналась, что «частично разочарована» в честных отношениях.

«Когда человек показывает свое истинное лицо спустя какое-то время, ты понимаешь, что, блин, ты ж все это могла увидеть и раньше, но ты ж позволила реализоваться до конца, показать свое лицо и только потом сказала: «Хватит!» — отметила она.

Свадьба депутата Госдумы и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева прошла тайно в августе 2018 года. Спустя год пара разошлась. О расставании объявил бывший муж Поклонской.

По его словам, оба супруга были лидерами, что создавало «гремучую смесь».

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