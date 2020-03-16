Красотка-депутат Наталья Поклонская рассказала, почему не верит в честные отношения

Парламентарий призналась, что «частично разочарована» в честных отношениях.
«Когда человек показывает свое истинное лицо спустя какое-то время, ты понимаешь, что, блин, ты ж все это могла увидеть и раньше, но ты ж позволила реализоваться до конца, показать свое лицо и только потом сказала: «Хватит!» — отметила она.
Свадьба депутата Госдумы и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева прошла тайно в августе 2018 года. Спустя год пара разошлась. О расставании объявил бывший муж Поклонской.
По его словам, оба супруга были лидерами, что создавало «гремучую смесь».