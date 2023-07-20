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Жизнь

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Алтайском крае. Погода 20 июля

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют кратковременные дожди и грозы на большей части территории Алтайского края 20 июля.

Летний дождь. Цветы.
Летний дождь. Цветы.
CC0

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит +15...+20 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до +28...+33 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и грозы на большей части территории края.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью температура составит +17...+19 градусов. Осадков в ночное время не ожидается.

Днем прогнозируется потепление до +28...+30 градусов. Возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

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