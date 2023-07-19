Дождей не предвидится: на Алтае господствуют жаркие температуры за 30

Так, 19 июля в регионе температура воздуха составит 34 градуса при юго-восточном ветре. Преимущественно без осадков.
В Барнауле 19 июля дневная температура воздуха составит 31 градус.
В ночные и утренние часы метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе Барнаула. Возможен повышенный уровень загрязнения в отдельных районах города.
Между тем из-за теплового взрыва в пустыне Европу ждет жара до плюс 50 градусов.
Температурный рекорд в Европе был зарегистрирован в 2021 году — тогда на Сицилии было плюс 48 градусов, но новая тепловая волна из Северной Африки способна обновить показатели сразу в нескольких европейских регионах.