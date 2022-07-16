16 июля
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Происшествия

Почти 240 испанцев умерли за пять дней из-за жары

В Испании из-за экстремальной жары умерли почти 240 человек, сообщает EFE со ссылкой на данные подведомственному минздраву Института здоровья Карлоса III.

Испания. Барселона.
Испания. Барселона.
СС0.

Так, в период с 10 по 14 июля из-за очень высокой температуры воздуха умерли 237 человек.

Пиком по числу смертей стало 14 июля — тогда скончались 93 жителя королевства.

За 10 и 11 июля в Испании от жары погибли более 40 человек. Чаще всего становились жертвами чрезвычайно высоких температур граждане старше 75 лет, пишет Газета.Ru. <В июне в королевстве подтвердили 829 смертей, связанных с жаркой погодой.>

По данным синоптиков, температура воздуха в стране в последние дни превышает +40°C, в которых регионах она достигает +45°C.

Ранее более 100 японцев погибли из-за проливных дождей.

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