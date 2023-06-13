Акулы-убийцы скоро появятся в Черном море

После недавно произошедшей трагедии в египетской Хургаде, когда акула растерзала 23-летнего россиянина в акватории пляжа, биологи оценили возможность появления "челюстей" в Черном море..

Из-за изменения климата на планете вероятен процесс миграции акул-убийц и в Черное море.

Причем агрессивные виды акул уже проникли и во Владивосток. Местные жители их встречают у берегов Курильских островов, указывает samaraonline24.ru.

В российских водах уже замечена даже белая акула — людоед.

Трагедия в Египте произошла 8 июня. В районе городского общественного пляжа Dream Beach акула напала на 23-летнего россиянина Владимира Попова. Она моментально растерзала его. Все произошло на глазах отца. Девушка погибшего. которая тоже находилась в воде, чудом выжила. Позднее министерство окружающей среды Египта сообщило, что поймали акулу, напавшую 8 июня на россиянина в районе пляжа Хургады.