Акулы-убийцы скоро появятся в Черном море

Из-за изменения климата на планете вероятен процесс миграции акул-убийц и в Черное море.
Причем агрессивные виды акул уже проникли и во Владивосток. Местные жители их встречают у берегов Курильских островов, указывает samaraonline24.ru.
В российских водах уже замечена даже белая акула — людоед.
Трагедия в Египте произошла 8 июня. В районе городского общественного пляжа Dream Beach акула напала на 23-летнего россиянина Владимира Попова. Она моментально растерзала его. Все произошло на глазах отца. Девушка погибшего. которая тоже находилась в воде, чудом выжила. Позднее министерство окружающей среды Египта сообщило, что поймали акулу, напавшую 8 июня на россиянина в районе пляжа Хургады.