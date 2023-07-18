"Дверь в Преисподнюю": исследователь спустился в адское пекло и встретил в горящем кратере обитателей

Гигантская огненная пропасть в Каракумах у одних вызывает религиозный ужас, у других восхищение, у третьих — научный интерес, указывает LIFE.

Речь идет о "Вратах ада". Еще этот горящий газовый кратер называют "Дверью в Преисподнюю". Кратер глубиной не менее 20 метров полыхает уже почти 50 лет. Температура в нем порой достигает 1000 градусов Цельсия.

Кратер появился в 1971 году, когда советские геологи обнаружили в этом месте скопление подземного газа. Во время бурения скважины инженеры наткнулись на подземную пустоту — земля обвалилась, образовалась дыра диаметром около 60 метров. Под землю провалилась буровая вышка, оборудование и транспортные средства, а из пропасти начал вырываться опасный газ.

Геологи решили превратить кратер в огромную газовую конфорку — его подожгли. Надеялись, что весь газ перегорит недели за две. Эти недели обернулись десятками лет.

Фотограф Алессандро Бельгиохосо снял с помощью дрона кратер в туркменской пустыне Каракумы. Беспилотник может выдержать температуру до 40 градусов Цельсия, поэтому дрон не слишком приближался к кратеру. Тем не менее, видео получились впечатляющим.

В спецкостюме

Канадский ученый опустился в "адское пекло" в специальном жаропрочном костюме и при альпинистском снаряжении. Ему далось взять с самого дна образцы грунта. Исследователь выяснил, что даже в этой "преисподней" превосходно обитают живые организмы — термофилы. Они любят среду погорячее.

Инициатива президента

В 2010 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов категорически велел горящий кратер засыпать или еще каким-то образом стереть с лица Туркменистана как позорное пятно.

Но в последние годы риторика резко сменилась, и теперь это уже не напоминание о каре за грехи, а "сияние Каракумов".

Вулканы под водой

Между тем сообщалось, что в Австралии ученые нашли «врата ада»: они представляют собой цепь ранее неизвестных вулканов, возраст которых превышает 50 миллионов лет. Название «врата ада» хребту дали местные жители, которых он периодически пугал страшными звуками во время сейсмической активности.

Вулканы располагаются на глубине примерно в пять километров под водой. Многие специалисты не могут понять, почему раньше эти вулканы никто не замечал. О таинственной природе их появления пока также ничего не известно.