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Жизнь

Кратковременные дожди, возможно грозы. Какая погода будет в Алтайском крае 19 мая

В регионе также сохраняется высокая пожароопасность. А о погоде в Алтайском крае 19 мая рассказали алтайские синоптики.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Ночью в крае температура составила +9,+14 гр., местами до +4 гр.

Во второй половине ночи по западу местами кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем температура достигнет 23-28 градусов тепла.

Однако радоваться теплу не стоит, вместе с ним пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер восточный, 7-12 м/с, по югу местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Барнауле

Температура в столице Алтайского края ночью составила 9-11 градусов тепла.

Преимущественно без осадков.

Ветер восточный, 3-8 м/с.

Днем температура в Барнауле составит 23-25 градусов со знаком плюс.

Прогнозируется кратковременный дождь.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

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