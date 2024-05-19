Кратковременные дожди, возможно грозы. Какая погода будет в Алтайском крае 19 мая

Погода в Алтайском крае
Ночью в крае температура составила +9,+14 гр., местами до +4 гр.
Во второй половине ночи по западу местами кратковременные дожди, возможны грозы.
Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Днем температура достигнет 23-28 градусов тепла.
Однако радоваться теплу не стоит, вместе с ним пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Ветер восточный, 7-12 м/с, по югу местами порывы 15-20 м/с.
Погода в Барнауле
Температура в столице Алтайского края ночью составила 9-11 градусов тепла.
Преимущественно без осадков.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Днем температура в Барнауле составит 23-25 градусов со знаком плюс.
Прогнозируется кратковременный дождь.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
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