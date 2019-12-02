Край теряет все больше людей: на Алтае выросла естественная убыль населения

Алтайский край за январь-октябрь 2019 года потерял 9,5 тысяч человек. Статистику по естественному движению населения опубликовал Алтайкрайстат.

В регионе продолжает снижаться рождаемость. За 10 месяцев родилось 17 978 человек, что почти на 2 тысячи меньше, чем за такой же период в 2018 году.

При этом умерло 27 573 человек. Это на 548 человек меньше предыдущих показателей, но в целом убыль за 10 месяцев оказалась более существенной, чем в прошлом году (- 9 595 человек в 2019, — 8 152 в 2018).

Браков оказалось приблизительно столько же, что и в прошлом году, а вот разводов стало почти на 2 тысячи меньше.

В Барнауле

Число родившихся снизилось на 649 человек, также меньше стало и умерших — на 227 человек.

Естественная убыль населения города составила 863 человека.

Показатель рождаемости в Барнауле выше среднекраевого уровня на 7,5%, а показатель смертности ниже на 19,0%.

Ранее стало известно, что впервые за долгое время миграция в Алтайском крае показала прирост.