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Жизнь

Крайне вялая рыба в аквариуме весьма возмутила борца за права жаберных в Сибири

Житель Кемерова выразил возмущение жестокому отношению к живым рыбам в одном из ТЦ, сообщает «Сибдепо».

Рыба в аквариуме в кузбасском магазине.
Рыба в аквариуме в кузбасском магазине.
кадр из видео.

Житель города опубликовал в сообществе «Инцидент Кемерово» видео с рыбой, которую держат в аквариуме на продажу.

«Нормальное отношение к рыбам? Аквариумы обслуживаются должным образом? А одна рыбка настолько спит, что не реагирует ни на что», — выразил крайнее возмущение автор видео.

Впрочем, сообщение о проблемах защиты прав рыб не нашло поддержки у кемеровчан.


Защитнику рыб напомнили, что обитатели данного аквариума — смертники, поскольку они продаются для приготовления.

«Автор, а еще их на крючок ловят, вспарывают брюхо, потрошат и жарят в раскаленном масле! Срочно вызывай полицию!!!» — написали в комментариях к записи.

Также отметили, что вода в аквариуме не грязнее, чем вода в естественных местах обитания рыб. Кроме того, посоветовали пожалеть еще и улиток.

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