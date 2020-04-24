Кредит под низкий процент: кому доступны выгодные программы?

При каких условиях можно рассчитывать на одобрение кредита под низкий процент:

Целевое кредитование

К примеру, если деньги планируется потратить на ремонт или обучение детей, выгоднее взять целевой кредит (заемщик должен отчитываться за каждый потраченный рубль), но при этом можно сэкономить на процентах.

Предоставлено рекламодателем

Совет: потребительские кредиты на покупку бытовой техники предлагают оформить прямо в магазине. Но при этом стоит помнить, что процент переплаты в таком случае может быть значительно выше.

Представление полного пакета документов

Здесь работает правило — чем меньше документов, тем выше проценты. Чтобы получить кредит по сниженным ставкам, придется представить в банк не только паспортные данные, но и справку с места работы и сведения о доходах. Оформление и одобрение заявки в этом случае займет время, но и сумма переплаты по кредиту будет намного меньше. Если нет официальной работы, то советуем не тратить время в банке, а обратиться за займом на карту — тут будет намного больше шансов на успех.

Сравнение условий кредиторов

Бывает, что реклама банковских услуг предлагает кредиты по минимальным ставкам. На деле, при обращении сотрудник озвучивает совсем другую цифру. Поэтому стоит обратиться лично в несколько банков: сравнить условия, возможные комиссии и дополнительные услуги. Такие меры предосторожности могут сыграть вам на руку позже. К примеру, зная, что при досрочном погашении часть суммы можно вернуть, можно распланировать возврат долга иным способом для экономии средств.

Залог и поручительство

Обычно, если необходима крупная сумма, рассчитывать на низкую процентную ставку можно только при условии залога. Банк получает гарантии исполнения условий кредитного договора, клиент — выгодное предложение.

Важно: при оформлении займа с предоставлением залога, оцените финансовые возможности на долгосрочную перспективу. В противном случае можно лишиться имущества и остаться в долгу у кредитного учреждения.

Стоит ли соглашаться на оформление страховки?

Зачастую банки предлагают ставки на 2−7% ниже базовых при оформлении страхового продукта. Это может быть выгодно, если сумма кредита небольшая и берется на короткий срок. Страховка по долгосрочным кредитам может в итоге обойтись в несколько десятков тысяч рублей. Поэтому выгода для заемщика в этом случае сомнительна.

Кому доступны выгодные программы?

Сниженные ставки по кредитам доступны:

Зарплатным клиентам предлагаются выгодные условия кредитования. Владельцам премиальных карт ( как правило , являются корпоративными клиентами). Пенсионерам , получающим выплату на карту банка — одобренная сумма , скорее всего , будет небольшой , но при этом можно рассчитывать на льготные условия погашения. Заемщикам , которые добросовестно выполняли обязательства по предыдущему кредитному договору — в этом случае можно рассчитывать не только на сниженные процентные ставки , но и на увеличение предварительно одобренной суммы кредита. Клиентам , имеющим долгосрочные вклады.

Чтобы сэкономить на процентной ставке, стоит обратиться в обслуживающий банк. Зачастую финансовые организации предлагают персональные кредитные предложения для постоянных клиентов.