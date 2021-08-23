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Кредит «Универсальный» банка «Открытие» признан самым выгодным на рынке

Банк «Открытие» стал лидером рейтинга банков с самыми низкими ставками по необеспеченным кредитам, по версии Frank RG. Оформить кредит наличными клиенты банка могут по ставке от 5,5% годовых.

Кредит.
Кредит.
СС0.

Аналитики Frank RG сравнили ставки по потребкредитам крупнейших российских банков и выбрали 20 лучших. Ставки сравнивались по кредиту наличными на сумму 300 тысяч рублей и срок 36 месяцев для клиента с улицы. Банк «Открытие» предлагает своим заемщикам самые выгодные условия на рынке — минимальная ставка по кредиту «Универсальный» составляет 5,5% годовых.

Максимальная сумма кредита «Универсальный» — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, решения банк примет за 3 минуты. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 3% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.

«Открытие» — один из самых динамичных банков на рынке розничного кредитования. За первое полугодие 2021 года мы выдали почти в полтора раза больше кредитов наличными, чем за аналогичный период 2020 года, — говорит Михаил Чамров, лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие». — Потребительский кредит остается для клиентов, пожалуй, самым привлекательным и понятным кредитным инструментом: его можно потратить на любые цели, средства можно получить как наличными, так и безналичным переводом на банковскую карту. При этом если клиент будет оплачивать покупку и услуги безналично, то в банке «Открытие» он получает дополнительные преимущества — кешбэк на кредитные средства, которым можно полностью или частично компенсировать начисленные проценты".

Полный список всех условий и преимуществ потребительского кредита доступен на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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