Кремль хочет объявить выходной в день рождения Ленина

Голосование по поправкам в Конституцию планируют провести в будний день, который объявят выходным, пишет РБК .

В качестве основной даты в Кремле рассматривают 22 апреля, рассказали изданию четыре источника, близких к администрации президента.

Собеседники также уточнили, что предполагается день голосования объявить выходным.

Примечательно, что в этот день родился Владимир Ульянов (Ленин) — 22 апреля 1870 года.

Кроме того, 22 апреля отмечают Международный день Матери-Земли, учрежденный ООН в 2009 году на 63-й сессии Генассамблеи.

Владимир Ленин МАММ/МДФ/russfoto

Коммунисты на сайте КПРФ отметили, что эта «единственная красивая дата для голосования за Конституцию» их весьма задевает. В этот день у них свой праздник — 150 лет со дня рождения Ленина.

«Поправки абсолютно не ленинские, более того, они антиленинские. Наверное, для того, чтобы народ подумал, что это действительно что-то социалистическое или коммунистическое. На самом деле все эти поправки носят исключительно монархический оттенок, поэтому их решили выдать за какие-то ленинские», — заявил член Президиума ЦК КПРФ Николай Арефьев.

Коммунисты предупреждают, что отвлеченные днем рождения Ленина сторонники КПРФ просто не станут участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.

Стоит отметить, что идея провести голосование в будний день впервые прозвучала в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок.

Почему 22 апреля?

Идея связана с расчетом на более высокую явку. В обычный выходной у людей свои планы, а если выделить будний, объявив его нерабочим, то на участки придет больше людей.

Календарь. СС0

Ранее в качестве основной даты в администрации президента рассматривали воскресенье, 12 апреля, второй вариант — воскресенье, 26 апреля.

Однако на 12 апреля выпадает Вербное воскресенье, когда многие идут в церковь, а 26 апреля уже начинается дачный сезон. Плюс некоторые начинают разъезжаться на майские праздники.

На 19 апреля выпадает православная Пасха, которой предшествует Страстная неделя. Все эти даты не подходят, отметили источники РБК.

А 22 апреля — и дата красивая, и будний день, и на стыке других праздников, что не будет отвлекать от голосования.