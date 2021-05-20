Кремль ответил на вопрос, станет ли вакцинация в России обязательной

Власти не думают о том, чтобы сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал слова зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, который ранее заявил, что российские власти исходят из добровольности прививок, однако для защиты подавляющего большинства населения такие решения могут сделать обязательными.

Пресс-секретарь президента, в свою очередь, отметил, что в России не прорабатывают идею об изменении законодательства, чтобы обязать граждан делать прививки от коронавируса обязательными, пишет РИА Новости.

«В предметном плане никаких действий не выполняется», — заверил Дмитрий Песков.

В настоящее время в РФ доступны три двухкомпонентные вакцины от ковида —"Спутник V", «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также зарегистрирован препарат «Спутник Лайт» — первый компонент «Спутника V».

На этой неделе президент России Владимир Путин рассказал, что в ближайшее время в оборот поступит четвертая вакцина от коронавируса.