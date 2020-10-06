Крепкое мужское плечо. Почему барнаульские магазины стали зазывать «сильных» кассиров

Как мужчины попадают в торговые сети
Кассиры супермаркетов не только обслуживают покупателей, но и выполняют физическую работу. Они помогают разгружать товар — в день может прийти 13−15 поддонов с продуктами. Логично на такую работу привлекать именно мужской персонал, так как не все женщины могут переносить тяжести.
По данным пресс-центра торговой сети «Магнит», соотношение работающих в их сети мужчин и женщин по результатам 2019 года составляет 25 на 75 процентов. То есть на 76 тыс. мужчин, которые работают в «Магните» приходится более 232 тыс. женщин.
Соотношения мужчин и женщин по данным пресс-служб торговых сетей:
«Магнит»: 25% мужчин, 75% женщин.
«Пятерочка»: 20% мужчин, 80% женщин.
«Мария-Ра»: 33% мужчин, 67% женщин.
Несмотря на частую занятость женщин в сфере торговли, магазины все чаще стали нуждаться в сильном персонале. По запросу «кассир мужчина» на сайте Jobsora.com найдено 765 вакансий, в то время как «кассир женщина» — 590. В Барнауле предложения о работе расклеивают прямо на дверях магазинов или выкладывают в группах в социальных сетях.
В магазины ежедневно приходят большие объемы продукции, и зачастую именно кассиры вынуждены расставлять товар. Мы спросили у замдиректора магазина «Мария-Ра» на пр. Ленина Софии Карачевой, почему тяжелые коробки переносят не грузчики. Ответ оказался прост: грузчики относят товар лишь до торгового зала, а его распределение по полкам лежит уже на плечах кассиров. За эту работу им не доплачивают.
В магазине, где работает София, проблем с нехваткой мужских рук нет — в их штате шесть «мальчиков» и 12 «девочек». Сложнее ситуация обстоит в «Марии-Ра» на улице Никитина. В команде супермаркета 11 женщин и всего 2 мужчины, один из которых грузчик. В этом магазине нет разделения на «мужскую» и «женскую» работу — все трудности одинаково ложатся на плечи сотрудников обоих полов.
Я много где работала в торговле и везде одинаково тяжело. Чтобы было легче переносить продукты, накладываем их в магазинные тележки, — поделилась одна из продавцов-кассиров.
Парни — огонь
Обычно мужчины идут работать грузчиками и охранниками, то есть на те вакансии, которые женщины даже не рассматривают, — говорят заведующие магазинов. Чаще всего откликаются студенты во время учебы, в качестве подработки, но они надолго не задерживаются.
Как нам ответили в пресс-службе торговой сети «Магнит», в компании учитывают пол кандидатов при найме. Например, в распределительный центр, где необходимо загружать товары в машины, требуется более физически подготовленный и выносливый сотрудник.
Помимо физической силы в сетях обращают внимание и на качество работы мужчин-кассиров. Заведующие отмечают, что сотрудники мужского пола нередко обслуживают покупателей лучше, чем женщины.
Бывают такие парни — огонь! У них словно дар есть к работе с клиентами. С такими не могут сравниться ни молодые, ни опытные сотрудницы, — рассказывает директор одного из сетевых магазинов в Барнауле.
В пресс-службе «Пятерочки» также заметили, что мужчины стали чаще откликаться на вакансии кассиров и «довольно успешно справляются с работой, попадая в кадровый резерв на административные должности».
Что примечательно, исследовательский центр Superjob.ru приводит данные о том, что и другие профессии, связанные с торговлей, тоже более близки мужской половине населения. Речь идет о торговых представителях, менеджерах по закупкам и продажам и не только.
|
Профессия / специальность
|
мужчины
|
женщины
|
Менеджер по закупкам
|
55%
|
45%
|
Менеджер по продажам
|
53%
|
47%
|
Торговый представитель
|
77%
|
23%
Равенство и братство
Тем не менее в торговых сетях все же отмечают тенденцию, когда в профессии кассира перестает учитываться пол сотрудника.
В пресс-службе торговой сети «Магнит» отметили: «Если говорить про сотрудников розницы, то с работой, которая требует обслуживания посетителей, лучше справляется стрессоустойчивый сконцентрированный усидчивый человек. Он доброжелателен, вежлив и располагает к себе. При этом не важно, какого он пола».
В пресс-службе «Пятерочки» придерживаются такого же мнения.
Мы не видим значимых различий в эффективности работы сотрудника, которые можно было бы связать с его гендерной принадлежностью. Пол не влияет ни на скорость обслуживания посетителей, ни на работу в целом. Все зависит от человека и его индивидуальных особенностей. Наши продавцы-кассиры универсальны и способны выполнять задачи как на кассе, так и в торговом зале, — ответили altapress.ru в «Пятерочке».
Поговорим о женском
На мой вопрос, почему женщин-кассиров все же больше, чем мужчин, у замдиректора магазина «Мария-Ра» Софии Карачевой есть свое объяснение:
— Женщины быстрее все схватывают на кассе, чем мужчины. Они более внимательны во время работы, в то время как мальчик-кассир может и на девочек засмотреться, что-то пропустить. Также я думаю, что дефицит мужчин в супермаркетах связан с тем, что они боятся напряженности и ответственности — ведь это постоянная работа с деньгами.
Похожего мнения придерживаются и в пресс-службе торговой сети «Мария-Ра»:
В силу психофизиологических и эмоциональных различий женщины более склонны проявлять себя в функциях, связанных с повышенной концентрацией внимания, сосредоточенностью, аккуратностью: делопроизводство, отчетность, операции с денежными средствами, уборка помещений, бюджетирование, выкладка товара.
Что же касается сильного пола, то в «Марии-Ра» считают, что мужчины успешнее справляются с функциями в области информационных технологий, стратегического планирования, сделок по закупу и продажам, транспортной и складской логистики, решения хозяйственных и эксплуатационных вопросов.
В других странах ситуация с заполненностью женскими кадрами в сфере торговли ненамного отличается от российской. В известной испанской сети магазинов Mercadona работает более 75 тыс. сотрудников, из которых 33% — мужчины и 67% — женщины.
По статистическим данным, у мужчин-кассиров в Германии зарплата выше на 7,8% по сравнению с кассирами-женщинами.