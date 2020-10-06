Крепкое мужское плечо. Почему барнаульские магазины стали зазывать «сильных» кассиров

Читатели altapress.ru заметили, что на дверях продуктовых магазинов в краевой столице стали появляться объявления о поиске мужчин на должность кассира. Возможно, таким способом ритейлеры пытаются сэкономить на грузчиках — ведь мужчина-кассир может не только выбивать чеки, но и таскать тяжести по торговому залу. Мы решили выяснить, с чем связаны новые предпочтения в сфере торговли.

Как мужчины попадают в торговые сети

Кассиры супермаркетов не только обслуживают покупателей, но и выполняют физическую работу. Они помогают разгружать товар — в день может прийти 13−15 поддонов с продуктами. Логично на такую работу привлекать именно мужской персонал, так как не все женщины могут переносить тяжести.

По данным пресс-центра торговой сети «Магнит», соотношение работающих в их сети мужчин и женщин по результатам 2019 года составляет 25 на 75 процентов. То есть на 76 тыс. мужчин, которые работают в «Магните» приходится более 232 тыс. женщин.

В Барнауле открылись магазины торговой сети «Магнит» Анна Зайкова

Соотношения мужчин и женщин по данным пресс-служб торговых сетей: «Магнит»: 25% мужчин, 75% женщин. «Пятерочка»: 20% мужчин, 80% женщин. «Мария-Ра»: 33% мужчин, 67% женщин.

Несмотря на частую занятость женщин в сфере торговли, магазины все чаще стали нуждаться в сильном персонале. По запросу «кассир мужчина» на сайте Jobsora.com найдено 765 вакансий, в то время как «кассир женщина» — 590. В Барнауле предложения о работе расклеивают прямо на дверях магазинов или выкладывают в группах в социальных сетях.

В магазины ежедневно приходят большие объемы продукции, и зачастую именно кассиры вынуждены расставлять товар. Мы спросили у замдиректора магазина «Мария-Ра» на пр. Ленина Софии Карачевой, почему тяжелые коробки переносят не грузчики. Ответ оказался прост: грузчики относят товар лишь до торгового зала, а его распределение по полкам лежит уже на плечах кассиров. За эту работу им не доплачивают.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

В магазине, где работает София, проблем с нехваткой мужских рук нет — в их штате шесть «мальчиков» и 12 «девочек». Сложнее ситуация обстоит в «Марии-Ра» на улице Никитина. В команде супермаркета 11 женщин и всего 2 мужчины, один из которых грузчик. В этом магазине нет разделения на «мужскую» и «женскую» работу — все трудности одинаково ложатся на плечи сотрудников обоих полов.

Я много где работала в торговле и везде одинаково тяжело. Чтобы было легче переносить продукты, накладываем их в магазинные тележки, — поделилась одна из продавцов-кассиров.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Парни — огонь

Обычно мужчины идут работать грузчиками и охранниками, то есть на те вакансии, которые женщины даже не рассматривают, — говорят заведующие магазинов. Чаще всего откликаются студенты во время учебы, в качестве подработки, но они надолго не задерживаются.

Как нам ответили в пресс-службе торговой сети «Магнит», в компании учитывают пол кандидатов при найме. Например, в распределительный центр, где необходимо загружать товары в машины, требуется более физически подготовленный и выносливый сотрудник.

В Барнауле открылись магазины торговой сети «Магнит» Анна Зайкова

Помимо физической силы в сетях обращают внимание и на качество работы мужчин-кассиров. Заведующие отмечают, что сотрудники мужского пола нередко обслуживают покупателей лучше, чем женщины.

Бывают такие парни — огонь! У них словно дар есть к работе с клиентами. С такими не могут сравниться ни молодые, ни опытные сотрудницы, — рассказывает директор одного из сетевых магазинов в Барнауле.

В пресс-службе «Пятерочки» также заметили, что мужчины стали чаще откликаться на вакансии кассиров и «довольно успешно справляются с работой, попадая в кадровый резерв на административные должности».

Продуктовый магазин «Пятерочка». Анна Зайкова

Что примечательно, исследовательский центр Superjob.ru приводит данные о том, что и другие профессии, связанные с торговлей, тоже более близки мужской половине населения. Речь идет о торговых представителях, менеджерах по закупкам и продажам и не только.

Профессия / специальность мужчины женщины Менеджер по закупкам 55% 45% Менеджер по продажам 53% 47% Торговый представитель 77% 23%

Равенство и братство

Тем не менее в торговых сетях все же отмечают тенденцию, когда в профессии кассира перестает учитываться пол сотрудника.

В пресс-службе торговой сети «Магнит» отметили: «Если говорить про сотрудников розницы, то с работой, которая требует обслуживания посетителей, лучше справляется стрессоустойчивый сконцентрированный усидчивый человек. Он доброжелателен, вежлив и располагает к себе. При этом не важно, какого он пола».

В Барнауле открылись магазины торговой сети «Магнит» Анна Зайкова

В пресс-службе «Пятерочки» придерживаются такого же мнения.

Мы не видим значимых различий в эффективности работы сотрудника, которые можно было бы связать с его гендерной принадлежностью. Пол не влияет ни на скорость обслуживания посетителей, ни на работу в целом. Все зависит от человека и его индивидуальных особенностей. Наши продавцы-кассиры универсальны и способны выполнять задачи как на кассе, так и в торговом зале, — ответили altapress.ru в «Пятерочке».

Продуктовый магазин «Пятерочка». Анна Зайкова

Поговорим о женском

На мой вопрос, почему женщин-кассиров все же больше, чем мужчин, у замдиректора магазина «Мария-Ра» Софии Карачевой есть свое объяснение:

— Женщины быстрее все схватывают на кассе, чем мужчины. Они более внимательны во время работы, в то время как мальчик-кассир может и на девочек засмотреться, что-то пропустить. Также я думаю, что дефицит мужчин в супермаркетах связан с тем, что они боятся напряженности и ответственности — ведь это постоянная работа с деньгами.

«Мария-Ра», магазин , продукты. skyscrapercity.com

Похожего мнения придерживаются и в пресс-службе торговой сети «Мария-Ра»:

В силу психофизиологических и эмоциональных различий женщины более склонны проявлять себя в функциях, связанных с повышенной концентрацией внимания, сосредоточенностью, аккуратностью: делопроизводство, отчетность, операции с денежными средствами, уборка помещений, бюджетирование, выкладка товара.

Что же касается сильного пола, то в «Марии-Ра» считают, что мужчины успешнее справляются с функциями в области информационных технологий, стратегического планирования, сделок по закупу и продажам, транспортной и складской логистики, решения хозяйственных и эксплуатационных вопросов.

«Мария-Ра» открыла магазин нового формата. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра».