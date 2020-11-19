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Жизнь

Крепкое словцо. Нейрофизиолог рассказал о влиянии мата на здоровье

Шах и мат любителям постоянно ругаться. Использование ненормативной лексики, как брань в целом, могут навредить здоровью человека. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-нейрофизиолог Александр Будик.

Конфликт, ссора.
Конфликт, ссора.
pixabay.com

Он пояснил, что центральная нервная система воспринимает любую ругань как агрессию. Это приводит его в состояние стресса, в котором человек может даже не заметить сильную боль. Такое можно наблюдать у спортсменов.

«Боксеры во время боя на ринге, несмотря на полученные травмы, продолжают сражаться. Это связано с тем, что высокий уровень гормонов стресса резко изменяет в центральной нервной системе восприятие боли», — отметил нейрофизиолог.

Постоянное использование мата приводит к стрессу.
Постоянное использование мата приводит к стрессу.
pixabay.com.

Он добавил, что аналогичная ситуация возникает при использовании мата — человек способен перетерпеть довольно интенсивную боль. Но в этом случае работает принцип «хорошего понемногу».

Постоянно подстегивать организм с помощью бранных слов нельзя. В состоянии постоянного стресса он испытывает большие нагрузки, из-за чего страдает сердечно-сосудистая, нервная и другие системы.

Поэтому даже для подавления боли мат — не лучший вариант. Александр Будик советует просто отвлекать свое внимание, чтобы обмануть мозг.

Медицина. Здоровье. Мозг. Анализы.
Медицина. Здоровье. Мозг. Анализы.
СС0

«Когда нас что-то отвлекает, мы тоже можем не замечать боль. Можно сравнить две ситуации: дома на ногу падает стул, мы кричим, ругаемся и как-то с ситуацией справляемся, но если такая ситуация происходит в театре, то все иначе. В театре мы не будем ругаться, мы будем соблюдать нормы приличия. Вместо этого мы начнем обращать внимание на окружающих, и таким образом наша боль будет восприниматься менее остро. Когда мы переключаем фокус внимания с того места, где болит, тогда уменьшается боль», — объяснил невролог.

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