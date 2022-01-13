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Жизнь

Крещение-2022. Что принято делать в великий православный праздник и когда его отмечают

Крещение, или Святое Богоявление — одно из важнейших таинств христианской церкви. Когда православные отметят великий праздник и c какими традициями он связан — в материале altapress.ru.

Крещение в Барнауле, 19 января 2016 год.
Крещение в Барнауле, 19 января 2016 год.
Анна Зайкова
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Когда Крещение отпразднуют в 2022 году?

В 2022 году верующие традиционно отпразднуют Крещение в ночь с 18 на 19 января.

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Главные традиции Крещения

По поверью, в Крещение вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. Считается, что если в ночь с 18 на 19 января набрать воды из реки или запастись освященной водой в храме, то она сохранит полезные свойства на весь год.

На Святое Богоявление воду используют в церковных обрядах и дают пить больным. Кроме того, ей освящают жилища и поля. Также, по преданию, весь год будет здоров тот, кто искупался в проруби с целебной водой.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

В крещенскую ночь незамужние девушки «предсказывали» будущее. Они выходили за ворота гадать на первого встречного: если встретится старик, то быть беде, а если молодой парень — значит, в этом году выйдешь замуж.

Еще на Крещение обязательно растирают руки и лицо снегом. Прародители были убеждены, что это помогает обрести здоровье и красоту.

А вот плакать, сквернословить и ссориться с 18 на 19 января категорически запрещено.

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Народные приметы на Крещение
  • На Крещение ясно и пасмурно — значит, лето будет сухим и жарким.
  • В ночь с 18 на 19 января пасмурно и холодно — жди богатого урожая в этом году.
Зима. Солнце. Снег
Зима. Солнце. Снег
СС0
  • На Крещение не идет снег — наоборот, к скудному урожаю.
  • Солнечный крещенский день — к жаркому лету.
  • Искупаешься в проруби — будешь счастлив и здоров весь год.
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