Крещение-2022. Что принято делать в великий православный праздник и когда его отмечают

В 2022 году верующие традиционно отпразднуют Крещение в ночь с 18 на 19 января.
По поверью, в Крещение вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. Считается, что если в ночь с 18 на 19 января набрать воды из реки или запастись освященной водой в храме, то она сохранит полезные свойства на весь год.
На Святое Богоявление воду используют в церковных обрядах и дают пить больным. Кроме того, ей освящают жилища и поля. Также, по преданию, весь год будет здоров тот, кто искупался в проруби с целебной водой.
В крещенскую ночь незамужние девушки «предсказывали» будущее. Они выходили за ворота гадать на первого встречного: если встретится старик, то быть беде, а если молодой парень — значит, в этом году выйдешь замуж.
Еще на Крещение обязательно растирают руки и лицо снегом. Прародители были убеждены, что это помогает обрести здоровье и красоту.
А вот плакать, сквернословить и ссориться с 18 на 19 января категорически запрещено.
- На Крещение ясно и пасмурно — значит, лето будет сухим и жарким.
- В ночь с 18 на 19 января пасмурно и холодно — жди богатого урожая в этом году.
- На Крещение не идет снег — наоборот, к скудному урожаю.
- Солнечный крещенский день — к жаркому лету.
- Искупаешься в проруби — будешь счастлив и здоров весь год.