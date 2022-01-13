Крещение-2022. Что принято делать в великий православный праздник и когда его отмечают

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Главные традиции Крещения

По поверью, в Крещение вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. Считается, что если в ночь с 18 на 19 января набрать воды из реки или запастись освященной водой в храме, то она сохранит полезные свойства на весь год.

На Святое Богоявление воду используют в церковных обрядах и дают пить больным. Кроме того, ей освящают жилища и поля. Также, по преданию, весь год будет здоров тот, кто искупался в проруби с целебной водой.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

В крещенскую ночь незамужние девушки «предсказывали» будущее. Они выходили за ворота гадать на первого встречного: если встретится старик, то быть беде, а если молодой парень — значит, в этом году выйдешь замуж.

Еще на Крещение обязательно растирают руки и лицо снегом. Прародители были убеждены, что это помогает обрести здоровье и красоту.

А вот плакать, сквернословить и ссориться с 18 на 19 января категорически запрещено.