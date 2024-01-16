Крещение - 2024. Что сейчас происходит на Оби в Барнауле и где поставят крест — фоторепортаж altapress.ru

В Барнауле начали строить крещенский городок. Фотокорреспондент altapress.ru подглянул, что же сейчас происходит на реке.

Уже известно, что в Барнауле купель построят на Оби в районе бывшего Речного вокзала, а также на озере Пионерское. Льда на Оби достаточно — его толщина составляет 50 см.

Где будут располагаться купели в Алтайском крае?

Бийск - район Центрального моста;

Новоалтайск - мкр. Белоярский, река Малая Черемшанка;

Заринск - р. Чумыш;

Остальные купели Алейский район - с. Красный Яр, оз. "Искусственное";

Алтайский район - с. Алтайское, р. Каменка;

Баевский район - с. Баево, оз. Баево;

Бийский район - с. Малоугренево, родник;

Благовещенский район - р.п. Благовещенка, оз. Центральное;

Ельцовский район - с. Ельцовка, р. Чумыш;

Завьяловский район - с. Завьялово, оз. Завьялово;

Залесовский район - с. Залесова, р. Каменка;

Змеиногорский район - г. Змеиногорск, Нагорный пруд;

Красногорский район – с. Красногорское, река Чапша;

Калманский район - с. Александровка, пруд Александровский;

Каменский район - г. Камень-на-Оби, река Обь;

Ключевской район - с. Ключи, оз. Моховое;

Косихинский район - с. Косиха, участок реки Лосиха;

Кытмановский район - с. Кытманово, 500 м. ниже по течению от моста через р. Чумыш;

Мамонтовский район - с. Мамонтово, оз. Большое Островное;

Новичихинский район - с. Новичиха, озеро новая Кирпичка; Павловский район: с. Павловск, Касмалинский (Павловский) пруд;

п. Комсомольский, оз. Комсомольское; Первомайский район: с. Сорочий Лог, Иоанно-Предтеченский монастырь, ручей Святой источник;

с. Бобровка, р. Бобровка;

с. Первомайское, Первомайское водохранилище;

с. Березовка, р. Чесноковка;

с. Санниково, пер. Советский, 10а, озеро;

Ребрихинский район - у моста через реку Касмала в с. Ребриха;

Родинский район - с. Родино, оз. Кубы;

Третьяковский район - с. Староалейское, река Алей;

Троицкий район - с. Троицкое, р. Большая Речка;

Тальменский район - р. Чумыш, р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 1;

Усть-Калманский район - с. Усть-Калманка, р. Чарыш; Усть-Пристанский район: с.Усть-Пристань, р.Обь;

с.Коробейниково, р.Чарыш; Целинный район: с. Целинное р. Яма;

с. Дружба р. Марушка;

Чарышский район - с. Чарышское, р .Чарыш;

Шелаболихинский район - с. Шелаболиха, р. Обь.

На данный момент тракторы чистят дороги, а крест уже ждет установки. Место для купели уже освободили — скоро там прорубят лед.

Кстати, чтобы оборудовать купель, толщина льда должна составлять не менее 25 см.

Ранее стало известно, что где в Алтайском крае построят купели на Крещение и какая будет погода.

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