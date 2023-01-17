Крещение 2023. Когда отмечают праздник, что можно и категорически запрещено делать

История и смысл Крещения
По Евангелию, после странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан. В ней иудеи совершали религиозные омовения.
Он говорил народу о покаянии и крещении для оставления грехов.
Иисусу было 30 лет, когда он пришел к водам Иордана и попросил Иоанна крестить его.
Небеса «отверзлись» и на Иисуса снизошел голубь — Святой Дух. Он указал Иоанну на Божественное достоинство Христа.
Традиции. Что можно делать 19 января
К Крещению рекомендуют сделать уборку, а также раздать одежду нуждающимся. Но в сам праздник от труда принято воздерживаться.
Православные 19 января ходят в храм. Считается, что это — путь к здоровью, счастью и достатку.
На Крещение традиционно окунаются в прорубь и омываются святой водой.
Что категорически запрещено 19 января
Считается, что 19 января нельзя одалживать деньги. В противном случае семья может лишиться доходов.
Кроме того, на Крещение Господне не советуют заниматься физической работой.
Приметы 19 января
- Пушистый снег идет 19 января — значит, урожай будет скудный.
- Погода ясная на Крещение — к засухе.
- Снежно и мрачно 19 января — наоборот, к богатому урожаю.
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