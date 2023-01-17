Крещение 2023. Когда отмечают праздник, что можно и категорически запрещено делать

Большой православный праздник — Крещение Господне — отметят 19 января. Кому он посвящен, что можно и категорически запрещено делать — в материале altapress.ru.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.

История и смысл Крещения

По Евангелию, после странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан. В ней иудеи совершали религиозные омовения.

Он говорил народу о покаянии и крещении для оставления грехов.

Иисусу было 30 лет, когда он пришел к водам Иордана и попросил Иоанна крестить его.

Небеса «отверзлись» и на Иисуса снизошел голубь — Святой Дух. Он указал Иоанну на Божественное достоинство Христа.

Традиции. Что можно делать 19 января

К Крещению рекомендуют сделать уборку, а также раздать одежду нуждающимся. Но в сам праздник от труда принято воздерживаться.

Православные 19 января ходят в храм. Считается, что это — путь к здоровью, счастью и достатку.

На Крещение традиционно окунаются в прорубь и омываются святой водой.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Что категорически запрещено 19 января

Считается, что 19 января нельзя одалживать деньги. В противном случае семья может лишиться доходов.

Кроме того, на Крещение Господне не советуют заниматься физической работой.

Приметы 19 января