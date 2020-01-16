Крещение 2020: обязательно ли купаться в проруби и смывает ли святая вода грехи

Как правильно купаться на Крещение 2020
Правда ли, что купание в проруби на Крещение смывает грехи?
Нет, по церковным канонам купание в ледяной купели не очищает человека от грехов. И на это не влияет, сколько раз человек нырнул или перекрестился.
Купание в проруби на Крещение — народных обычай, а не церковный обряд. Согласно православному учению, душу от грехов очищает только искреннее покаяние в таинстве исповеди.
Обязательно ли купаться на Крещение?
Нет, такого правила в церковном учении нет.
Вся ли вода на Крещение святая?
На этот вопрос однозначно ответить не получится. Существует несколько мнений, становится ли вся вода святой на Крещение.
Согласно одному из них, освященной становится только та вода, которую с молитвами освятили в церкви или на реке. Вода в водопроводе не становится святой. Однако есть и второе — что в любой момент Крещения вода святая везде.