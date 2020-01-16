Крещение 2020: обязательно ли купаться в проруби и смывает ли святая вода грехи

19 января — Крещение Господне. В России праздник привыкли отмечать экстремально — купаться на Крещение в ледяной воде в проруби. Считается, что купание на Крещение не только бодрит, но и смывает грехи. Так ли это? Рассказываем, можно ли очистить душу в крещенской проруби и вообще обязательно ли купаться на Крещение.

Как правильно купаться на Крещение 2020

Правда ли , что купание в проруби на Крещение смывает грехи?

Нет, по церковным канонам купание в ледяной купели не очищает человека от грехов. И на это не влияет, сколько раз человек нырнул или перекрестился.

Купание в проруби на Крещение — народных обычай, а не церковный обряд. Согласно православному учению, душу от грехов очищает только искреннее покаяние в таинстве исповеди.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Обязательно ли купаться на Крещение?

Нет, такого правила в церковном учении нет.

Вся ли вода на Крещение святая?

На этот вопрос однозначно ответить не получится. Существует несколько мнений, становится ли вся вода святой на Крещение.

Согласно одному из них, освященной становится только та вода, которую с молитвами освятили в церкви или на реке. Вода в водопроводе не становится святой. Однако есть и второе — что в любой момент Крещения вода святая везде.