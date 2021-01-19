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Крещение в условиях ковида. Коронавирус не остановил барнаульцев, желающих окунуться в прорубь

Пандемия коронавируса, в условиях которой празднуется Крещение в 2021 году, не остановила барнаульцев, желающих искупаться в ледяной воде.

Крещенские купания-2021.
Крещенские купания-2021.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Напомним, что на этот раз в краевой столице организовано лишь одно место для крещенских купаний — на озере Пионерском. Поэтому желающие окунуться в прорубь прибывают сюда.

В числе горожан, которые погрузились в ледяную воду, был замдиректора барнаульского зоопарка Александр Чеботарев.

На озеро Пионерское Александр прибыл со своим шефом — директором зоопарка Сергеем Писаревым.

Нам Александр Чеботарев рассказал, что он второй год занимается закаливанием, а на Крещение и вовсе купается уже около 20 лет.

Что касается Сергея Писарева, то он предпочел не погружаться в холодную воду, шутя объяснив это так: «Я уже старенький».

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