Крещенская вода: где взять, как правильно пить и что делать нельзя

Воду, освященную на Крещение Господне, называют «великой агиасмой». Она считается святыней. Крещенскую воду хранят весь год, до следующего праздника, пишет «Фома».
Что такое богоявленская вода?
Богоявленская вода — то же самое, что и крещенская, потому что Богоявление — второе название Крещения Господня.
Когда набирают святую воду на Крещение?
В православных храмах воду освящают в Сочельник и на Крещение Господне, то есть 18 и 19 января.
Что делать с крещенской водой?
Крещенскую воду понемногу пьют в течение года. Считается, что она обладает особыми свойствами: долго не портится и помогает избавить от недугов.
Однако в церкви предостерегают, что крещенскую воду не стоит воспринимать как лекарство. Ее нужно пить с молитвой, благоговением и стремлением духовно расти как христианину, пишет «Фома».
Еще крещенской водой можно окропить квартиру. При этом поют специальную молитву — тропарь Крещения Господня.
Как правильно пить святую воду?
Святую воду на Крещение и в Сочельник можно пить весь день.
В обычные дни ее традиционно пьют понемногу: утром, натощак и с молитвой.
Но натощак — это не обязательное условие. Считается, что главное — принимать святую воду с благоговением и молитвой.
Как правильно хранить святую воду?
Крещенскую воду хранят в специально отведенном месте, часто рядом с иконами.
Можно ли разбавить крещенскую воду?
Да. Крещенскую воду можно разбавить, и от этого она не потеряет своих свойств.
Что нельзя делать с крещенской водой?
Святой водой нельзя мыть пол, мыться в бане, добавлять в чай давать пить домашним животным и прочее.
Кроме того, святой водой нельзя смыть порчу и сглаз, потому что с точки зрения церкви сглаза и порчи не существует, объясняет «Фома». Церковь отрицательно относится к оккультным и магическим практикам, гаданиям, приворотам и прочему.