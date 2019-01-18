Крещенская вода: где взять, как правильно пить и что делать нельзя

На Крещение Господне в православных церквях освящают воду. Верующие бережно хранят ее и понемногу пьют в течение года. Altapress.ru разобрался, когда и зачем набирать крещенскую воду, как правильно ее пить и что нельзя делать со святой водой.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.

Воду, освященную на Крещение Господне, называют «великой агиасмой». Она считается святыней. Крещенскую воду хранят весь год, до следующего праздника, пишет «Фома».

Что такое богоявленская вода?

Богоявленская вода — то же самое, что и крещенская, потому что Богоявление — второе название Крещения Господня.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Когда набирают святую воду на Крещение?

В православных храмах воду освящают в Сочельник и на Крещение Господне, то есть 18 и 19 января.

Что делать с крещенской водой?

Крещенскую воду понемногу пьют в течение года. Считается, что она обладает особыми свойствами: долго не портится и помогает избавить от недугов.

Однако в церкви предостерегают, что крещенскую воду не стоит воспринимать как лекарство. Ее нужно пить с молитвой, благоговением и стремлением духовно расти как христианину, пишет «Фома».

Еще крещенской водой можно окропить квартиру. При этом поют специальную молитву — тропарь Крещения Господня.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Как правильно пить святую воду?

Святую воду на Крещение и в Сочельник можно пить весь день.

В обычные дни ее традиционно пьют понемногу: утром, натощак и с молитвой.

Но натощак — это не обязательное условие. Считается, что главное — принимать святую воду с благоговением и молитвой.

Как правильно хранить святую воду?

Крещенскую воду хранят в специально отведенном месте, часто рядом с иконами.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Можно ли разбавить крещенскую воду?

Да. Крещенскую воду можно разбавить, и от этого она не потеряет своих свойств.

Что нельзя делать с крещенской водой?

Святой водой нельзя мыть пол, мыться в бане, добавлять в чай давать пить домашним животным и прочее.

Кроме того, святой водой нельзя смыть порчу и сглаз, потому что с точки зрения церкви сглаза и порчи не существует, объясняет «Фома». Церковь отрицательно относится к оккультным и магическим практикам, гаданиям, приворотам и прочему.