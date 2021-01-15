Крещенские морозы на Алтае отменяются. Стала известна причина небывалого потепления

Очень сильное потепление надвигается на Алтайский край, а крещенских морозов, которые обычно приходят в наш регион, отменяются.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, по предварительным данным, 19 января в крае установятся весьма комфортные температуры, нетипичные для празднования Крещения в наших широтах.

«Как таковых морозов не будет, а до этого в регионе ожидается сильная оттепель, которая обусловлена южным циклоном из районов Каспийского моря», — рассказала эксперт.

По словам Людмилы Сырых, теплые воздушные массы вторгнутся в Алтайский край в воскресенье, 17 января. Местами по югу воздух прогреется до +7 градусов. В северных районах Алтайского края также будет тепло — до -2 градусов.

Поэтому в связи с оттепелью жителям региона следует быть осторожнее, не ходить под крышами домов и не парковать свои автомобили рядом со зданиями.

Крещенская купель в Барнауле 19 января 2019 года. Анна Зайкова.

Ввиду потепления в ближайшие дни в Алтайском крае в виде снега и мокрого снега, местами прогнозируются метели, усиление ветра.

Непосредственно 19 января, когда православные отмечают Крещение, в регионе станет чуть холоднее — температуры будут балансировать в пределах −8…−20 градусов, что можно назвать весьма комфортными условиями для нашего климата.

При этом осадки и ветер в этот день сойдут на нет.