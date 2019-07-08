Долгий путь к иконе Божией Матери: как прошел крестный ход из Барнаула в Коробейниково

6 июля завершился крестный ход из Барнаула к главной алтайской святыне — Коробейниковской иконе Божией Матери. В субботу паломники преодолели около 16 км. Каким был последний день крестного хода — в материале altapress.ru.

Крестный ход вышел с места последней ночевки — из села Елбанка — около 9 часов утра. По пути в Коробейниково паломники сделали всего две остановки: одну — для отдыха, вторую — на мосту через реку Чарыш, где крестный ход встретил струг «Ермак». На нем из Барнаула плыли алтайские казаки. К храму участники крестного хода пришли около двух часов дня.

Что известно о крестном ходе из Барнаула в Коробейниково

Крестный ход длился с 30 по 6 июля. За неделю паломники прошли около 250 километров. Крестный ход проходит через такие населенные пункты, как Бураново, Калманка, Белояровка, Алейск, Усть-Пристань, Елбанка.

В Коробейниково в Богородице-Казанском мужском монастыре хранится Казанская Коробейниковская икона Божией Матери. Этот образ считается чудотворным.

Ежегодно в крестном ходе принимают участие сотни человек.