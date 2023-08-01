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Жизнь

Крестный ход стартовал в Республике Алтай

Крестный ход «По стопам миссионеров Алтайских» проходит в Республике Алтай с 1 по 12 августа, сообщают "Новости Горного Алтая".

Крестный ход на Алтае.
Крестный ход на Алтае.
Мэрия Горно-Алтайска

Ход пройдет по маршруту Акташ - Онгудай уже в 15-й раз.

За время шествия верующие преодолеют 155,5 км пути.

1 августа участники крестного хода стартовали из Горно-Алтайска в Акташ.

Далее их путь пройдет через турбазу "Легенда", реку Айгулак, "Нашу стоянку" и поляну у села Иодро. Это займет четыре дня.

Затем, 6 и 7 августа, верующие пройдут чуть более 30 км до поляны у села Иня.

Следующими остановками станут турбазы "Мадэа" и "Кемпинг 04", а потом участники перейдут реку Малый Ильгумень.

Последней точкой маршрута станет село Онгудай. 12 августа группа вернется в Горно-Алтайск.

Ранее верующие жители Алтайского края прошли юбилейный Крестный ход.

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