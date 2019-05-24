Крейсер «Аврора»: история корабля, пережившего многое

24 мая 1900 года крейсер «Аврора» впервые спустили на воду. С тех пор корабль успел поучаствовать в морских сражениях, стать символом революции и первым кораблем ВМФ. Чем известна «Аврора» — в материале altapress.ru.

Крейсер начали строить 4 июня 1897 года на Ново-Адмиралтейской верфи. Свое название корабль получил благодаря парусному фрегату «Аврора». Тот отличился в боевых действиях в августе 1854 года, при защите Петропавловска-Камчатского.

Спуск на воду

Спустя три года после начала строительства, 24 мая 1900 года (по новому стилю) судно спустили на воду. Среди присутствующих на этом событии был даже император Николай II, пишут «Аргументы и Факты».

В эксплуатацию судно ввели только в 1903 году. В том же году он совершил свое первое плавание. Усилил Порт-Артурскую эскадру, пройдя путь из Кронштадта на Дальний Восток. Тогда экипаж судна составлял шестьсот человек.

Матросы Крейсера МАММ/МДФ/russfoto Матросы крейсера МАММ/МДФ/russfoto

Боевое крещение «Авроры»

14 мая 1905 года судно участвовало в Цусимском сражении. Бой для «Авроры» закончился плачевно: несколько отсеков затоплены, пушки вышли из строя, на судне пожар. Несмотря на последствия первого испытания, «Аврора» выстояла.

Символ Октябрьской революции

Отдельного внимания требует «Аврора», как символ Октябрьской революции 1917 года. 25 октября (7 ноября по новому стилю) крейсерский залп стал сигналом для начала штурма Зимнего дворца, пишет «Президентская библиотека».

В конце 1948 года «Аврору» пришвартовали у Петроградской набережной в Ленинграде. Крейсер располагается там и ныне — именно как памятник революционных событий 1917 года.

Музей «Авроры»

Обычно период эксплуатации военных крейсеров не превышает 25 лет. Однако судно прослужило 45 лет. За это время «Аврора» поучаствовала в обороне Кронштадта от фашистов. На вечную стоянку крейсер отправили только в 1948 году.

С момента «выхода на пенсию» судно стало музеем. За годы его существования в нем побывали Юрий Гагарин и Валентана Терешкова, принцесса Монако, Маргарет Тэтчер и многие другие.

Советские космонавты Валентина Терешкова и Андриян Николаев с дочерью Еленой во время визита на крейсер «Аврора» МАММ/МДФ/russfoto

Музей состоит из шести залов. Пускают даже в машинное и котельное отделения. На борту крейсера хранятся более 500 экспонатов: уникальные фотографии, боевые снаряды и корабельное обмундирование, предметы из жизни на корабле.

Во время капитального ремонта судна, его подводную часть пришлось полностью заменить. Однако есть и то, что сохранилось до наших дней в своем первоначальном виде, например, кают-компания.

Реконструкция

Осенью 2014 года «Аврору» отправили в док Кронштадтского морского завода на реконструкцию. Техническое оснащение Крейсера нуждалось в восстановлении. Корабль-музей нуждался в обновлении систем, оборудования и механизмов.

На свое историческое место, к Петроградской набережной, «Аврора» вернулась спустя два года, 16 июля 2016 года.