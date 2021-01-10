Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 января -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

«Крик души». Барнаульцы жалуются на замерзшие окна в транспорте и злых водителей

10 января в сообществе Barnaul 22 опубликовали пост о том, что в общественном транспорте Барнаула замерзают окна, а водители «орут», «кричат» и отказываются объявлять остановки. По словам автора, эта публикация — «крик души».

Общественный транспорт. Автобусы.
Общественный транспорт. Автобусы.
СС0

Как пишет жительница Барнаула Татьяна Сорокина, в сильные морозы в общественном транспорте (в частности, в маршрутке № 47) замерзают окна и пассажирам не видно улицу. В то же время водители отказываются идти навстречу и не хотят объявлять остановки.

«Ехала с работы 7 января вечером, пассажир попросил водителя объявлять остановки, так тот наорал и сказал, что никому ничего не обязан говорить. Что он не попугай повторять каждому. И что „много вас ездит тут“. Также 8 января утром ехала на работу и люди выходили на остановке „Бюро трудоустройства“, водитель практически проехал мимо остановки. Люди возмущались: почему не остановился, так водитель, опять же закричал: почему не говорите остановку…», — рассказывает Татьяна.

По мнению женщины, можно было бы обойтись без конфликтов, если бы водители объявляли остановки и останавливались на каждой, независимо от того, выходят люди или нет.

В то же время мнения барнаульцев по этому поводу разделились. Кто-то согласился с автором сообщения, а кто-то встал на сторону водителя и предложил пассажирам скачать навигатор на смартфон или считать остановки.

9 января жители Новосибирска устроили потасовку в городском автобусе: пассажирка набросилась на кондуктора из-за того, что та силой выставила ее ребенка на мороз.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость