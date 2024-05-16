16 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Крик о помощи. В Барнауле собаки сидят взаперти

Барнаульцы кричат о помощи. По адресу ул. Воровского, 25 а собаки живут без хозяев. Об этом пишет «Инцидент Барнаул».

Отмечается, что волонтеры подкармливают животных раз в неделю. Жители также стараются кормить собак.

Со слов горожан, уже было написано заявление в полицию, однако ответа не поступило. При этом приют «Ласка» не может забрать животных, потому что они находятся на территории частного дома.

На данный момент собаки стали злыми из-за того, что постоянно сидят взаперти.

Барнаульцы просят обратить внимание на проблему.

Ранее сообщалось, что общественники и власть опять поспорили из-за бродячих собак и возможном законе.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Театральная ярмарка «Папин день»
Повеселиться на «Ночь музеев — 2024»
Велопрогулка «Майские шашлындосы»
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость