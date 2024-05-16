Крик о помощи. В Барнауле собаки сидят взаперти

Отмечается, что волонтеры подкармливают животных раз в неделю. Жители также стараются кормить собак.
Со слов горожан, уже было написано заявление в полицию, однако ответа не поступило. При этом приют «Ласка» не может забрать животных, потому что они находятся на территории частного дома.
На данный момент собаки стали злыми из-за того, что постоянно сидят взаперти.
Барнаульцы просят обратить внимание на проблему.
Ранее сообщалось, что общественники и власть опять поспорили из-за бродячих собак и возможном законе.
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