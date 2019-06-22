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Жизнь

Крылья, вальсы и польки: как в Барнауле открыли сезон танцев у театра драмы

20 июня у театра Драмы студия старинного танца «Северная сторона» открыла новый сезон. Корреспондент altapress.ru понаблюдал за тем, как это было.

Танцы у Театра Драмы в Барнауле
Танцы у Театра Драмы в Барнауле
Алиса Батурина

Музыка включается, а участники уже стоят на позициях. Многие дамы — в пышных бальных платьях, а кавалеры — в брюках и пиджаках. И даже несмотря на моросящий дождь, танцоры дарят прохожим чудесную атмосферу настоящего бала.

Студия «Северная сторона» изучает танцы разных эпох — XV, XVI, XVII, XIX века. Танцоры студии участвуют в балах Новосибирска, Новокузнецка, Томска, Омска, Бийска.

Одно из значимых мероприятий студии — проект «Танцующие улицы». Это танцы с элементами мастер-классов у театра Драмы и на других площадках.

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