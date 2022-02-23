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Жизнь

Крым подготовил иск к Украине на 150 млрд рублей из-за водной блокады

Крымская рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного Украиной полуострову, подготовила судебный иск о водной блокаде, сообщает «Интерфакс».

Ласточкино гнездо (Крым)
Ласточкино гнездо (Крым)
CC0

Первый зампред парламента республики Ефим Фикс отметил, что иск направят в суд уже в марте.

«На сумму больше 150 млрд рублей будем подавать первый иск, в первых числах марта направим его в суд. Иск подается от имени крымских министерств и других органов исполнительной власти», — рассказал он.

Ответчиками станут украинские ведомства, а также конкретные лица.

Фикс уточнил, что иск направят в Арбитражный суд Крыма, после чего в суд смогут также обратиться пострадавшие от водной блокады предприятия.

Исков будет несколько. Ранее в качестве промежуточной суммы ущерба заявляли 1,5 трлн рублей.

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