Криминальные авторитеты предпочитают певиц. Опубликованы имена возлюбленных

Курортный роман между певицей Татьяной Овсиенко и тогда еще женатым бизнесменом Александром Меркуловым приостановился, когда Меркулова задержали за организацию покушения на петербургского предпринимателя и ограничили ему свободу на четыре года, пишет sm-news.ru.
За время своего задержания Меркулов успел развестись с женой, а Овсиенко всячески его поддерживала, в том числе продала квартиру для оплаты работы адвокатов. Недавно певица получила от Меркулова предложение руки и сердца.
О романе бывшей участницы группы «Тату» Юлии Волковой с вором в законе Гией Гальским стало известно в 2015 году. Однако спустя год Волкова заявила, что абсолютно свободна, хотя некоторые продолжали видеть ее с Гальским.
Участница шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова заявляла о романе с известным криминальным авторитетом Япончиком (Вячеславом Иваньковым) и о том, что у них есть сын. По словам Кузнецовой, Иванькова она знала с детства — Япончик был другом приемного отца Кузнецовой.
Оперная дива Мария Максакова объявила о романе с вором в законе Владимиром Тюриным в 2010 году, у пары двое детей.
Осенью 2010 года Тюрина арестовали по подозрению в отмывании денег, и в это время Максакова забрала детей и ушла от возлюбленного, пишет ura.ru. Позже певица обвиняла Тюрина в убийстве своего второго мужа, экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.
СМИ рассекретили тайную связь Софии Ротару с криминальным авторитетом Тайванчиком (Алимжаном Тохтахуновым).
Ротару была для криминального авторитета «любовью всей его жизни». По данным журналистов, чтобы покорить Ротару, Тайванчик однажды даже снял самый дорогой ресторан. Два дня в заведение не впускали гостей, отдыхать там могла только исполнительница, пишет riafan.ru.
Как передает НТВ, при этом, когда у Тохтахунова появились проблемы с законом, Ротару выступила в его поддержку.