Криминальные авторитеты предпочитают певиц. Опубликованы имена возлюбленных

Российские знаменитости признались о романах с представителями преступного мира. В списке возлюбленных криминальных авторитетов — певицы и экстрасенс.

Курортный роман между певицей Татьяной Овсиенко и тогда еще женатым бизнесменом Александром Меркуловым приостановился, когда Меркулова задержали за организацию покушения на петербургского предпринимателя и ограничили ему свободу на четыре года, пишет sm-news.ru.

За время своего задержания Меркулов успел развестись с женой, а Овсиенко всячески его поддерживала, в том числе продала квартиру для оплаты работы адвокатов. Недавно певица получила от Меркулова предложение руки и сердца.

О романе бывшей участницы группы «Тату» Юлии Волковой с вором в законе Гией Гальским стало известно в 2015 году. Однако спустя год Волкова заявила, что абсолютно свободна, хотя некоторые продолжали видеть ее с Гальским.

Тюрьма , колючая проволока. CC0

Участница шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова заявляла о романе с известным криминальным авторитетом Япончиком (Вячеславом Иваньковым) и о том, что у них есть сын. По словам Кузнецовой, Иванькова она знала с детства — Япончик был другом приемного отца Кузнецовой.

Оперная дива Мария Максакова объявила о романе с вором в законе Владимиром Тюриным в 2010 году, у пары двое детей.

Мария Максакова. из открытых источников в интернете

Осенью 2010 года Тюрина арестовали по подозрению в отмывании денег, и в это время Максакова забрала детей и ушла от возлюбленного, пишет ura.ru. Позже певица обвиняла Тюрина в убийстве своего второго мужа, экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

СМИ рассекретили тайную связь Софии Ротару с криминальным авторитетом Тайванчиком (Алимжаном Тохтахуновым).

София Ротару. sofiarotaru.com

Ротару была для криминального авторитета «любовью всей его жизни». По данным журналистов, чтобы покорить Ротару, Тайванчик однажды даже снял самый дорогой ресторан. Два дня в заведение не впускали гостей, отдыхать там могла только исполнительница, пишет riafan.ru.

Как передает НТВ, при этом, когда у Тохтахунова появились проблемы с законом, Ротару выступила в его поддержку.