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11 января
Жизнь

Криминальный авторитет с подручными обложил данью воинскую часть в Алейске и издевался над контрактниками

Приговор по делу преступной группы, которая терроризировала военнослужащих мотострелковой части № 41 659 в Алейске, вынес Алтайский краевой суд, сообщает «Коммерсант».

Армия России. Военная техника.
Армия России. Военная техника.
минобороны.рф, CC BY 4.0

Руководителем банды издание называет криминального авторитета Олега Пигарева. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Девятерых его подручных приговорили к срокам от пяти лет девяти месяцев до 12 лет шести месяцев. Один из фигурантов получил условный срок, поскольку на момент совершения преступлений он не достиг совершеннолетия.

Из материалов дела следует, что в 2014—2015 годах преступники вымогали деньги военнослужащих-контрактников. Солдатам обвиняемые угрожали применением насилия и требовали от потерпевших деньги в сумме от 2,5 тысяч рублей до 120 тысяч рублей.

«В некоторых случаях, когда потерпевшие отказывались выполнять требования, их лишали свободы, после чего поочередно избивали и вновь требовали деньги, угрожая лишением жизни», — говорится в документах следствия.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

В общей сложности злоумышленники получили от контрактников около 1 млн рублей.

В правоохранительные органы летом 2015 года обратился один из военнослужащих. Злоумышленники были задержаны. Им предъявили обвинение в вымогательстве, а также в других преступлениях.

Потерпевшими по делу проходили 36 контрактников, включая младших офицеров.

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