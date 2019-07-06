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Жизнь

Криминального авторитета Бончо будут судить в России по новой уголовной статье

МВД завело уголовное дело по новой статье о занятии высшего положения в криминальном мире. Фигурантом дела стал авторитет, известный как Бончо, пишет «Российская газета».

Колония, колючая проволока.
Колония, колючая проволока.
Ирина Пергаева

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что речь идет о статье 210.1 УК РФ. И это уже второе по счету дело, возбужденное после вступления этой статьи в силу.

Ранее Бончо заочно был аретстован в ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 163 УК РФ (вымогательство). Тверским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В феврале текущего года Бончо объявлен в международный розыск.

«Полученные в ходе следствия сведения, дали основание полагать, что фигурант занимает высшее положение в преступной иерархии», — сказала Волк.

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