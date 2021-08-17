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Жизнь

Криптовалюта для идиотов. Созданная ради эксперимента Idiot Coin стала набирать популярность

Журналист New York Tims Дэвид Сигал ради редакционного эксперимента создал собственную криптовалюту, получившую название Idiot Coin. На удивление ее стали активно скупать, сообщает портал «Цифровой океан. рф».

Вложения в криптовалюты и сами по себе высокорискованные
Вложения в криптовалюты и сами по себе высокорискованные
СС0

Новое фейковое электронное платежное средство продвигалось под лозунгом «Для идиотов». Несмотря на это, нашлось немало желающих ее пробрести.

Эксперимент должен был продемонстрировать, что создание фейковой криптовалюты не требует опыта, а многие крипты — это так называемые scam, тое есть финансовые пузыри. Результаты вошли в статью, написанную журналистом для своего издания.

Отмечается, что на создание 21 миллиона Idiot Coin у Дэвида Сигала ушло всего 300 долларов. Предполагается, что затраты наверняка окупились гонораром в New York Tims, поэтому журналист, скорее всего, оказался в прибыли.

Прогноз криптовалют, которого все ждали
Прогноз криптовалют, которого все ждали
Фото из свободных источников.

К удивлению Сигала, криптовалюту стали активно скупать. В нее вложились около 300 человек. Для этого ее пропиарили у известного TikTok-блогера и в нескольких telegram -каналах.

Интересно, что журналист повел себя честно. На главной странице проекта он написал прекрасную инструкцию, как купить Idiot Coin.

  1. Не покупайте Idiot Coin
  2. Серьезно. Не покупайте Idiot Coin
  3. Если вы настаиваете на покупке Idiot Coin, пожалуйста, прочитайте шаги 1 и 2 еще раз
  4. Почему вы все еще читаете это? Покупка Idiot Coin — ужасная идея. Это не ирония, не заблуждение и не обратная психология.

Словом, Дэвид Сигал хотел продемонстрировать, как опасно покупать фейковую криптовалюту. Однако, показал, что не стоит недооценивать количество идиотов.

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