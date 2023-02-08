8 февраля
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Жизнь

Крыса пробралась в дом к барнаульцу через унитаз

Барнаулец заметил крысу на седьмом этаже в доме по ул. Георгия Исакова, 251, пишет amic.ru.

Крыса в унитазе у барнаульца.
Крыса в унитазе у барнаульца.
Скриншот из видео amic.ru.

Житель Барнаула рассказал, как ночь 8 февраля он услышал бульканье в ванной комнате. Подошел посмотреть и увидел крысу.

«А вы закрываете крышку унитаза? Я да, теперь и гантелю еще сверху. Крысы не только бегают по мусорным площадкам и лестничным пролетам, но и приплывают в гости. Привет управляющей компании, которая борется с грызунами», — написал барнаулец.

На видео мужчина пытается смыть крысу в унитаз.

Ранее отъевшаяся крыса набросилась на посетителя российского ресторана.

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