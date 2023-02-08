Крыса пробралась в дом к барнаульцу через унитаз

Житель Барнаула рассказал, как ночь 8 февраля он услышал бульканье в ванной комнате. Подошел посмотреть и увидел крысу.

«А вы закрываете крышку унитаза? Я да, теперь и гантелю еще сверху. Крысы не только бегают по мусорным площадкам и лестничным пролетам, но и приплывают в гости. Привет управляющей компании, которая борется с грызунами», — написал барнаулец.