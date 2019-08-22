В Барнауле крысы караулят жильцов многоэтажки и нападают на них

Жильцы 9-этажки на ул. Малахова, 122 пожаловались в соцсетях на нашествие крыс. Женщина написала в группе «Чёрное&Белое Барнаул», что не первый год их дом изводят грызуны, а справиться с ними никто не может.

Крысы, по словам жительницы дома, бегают по двору, детской площадке, обитают в подъезде и в клумбе около него.

«Были случаи, что они кидаются на людей, но никто не пострадал пока вроде бы. Во дворе ребятишек много, несколько раз сама лично отгоняла ребятишек от них. Но ведь это же дети и мало ли что можно ожидать», — переживает автор поста.

В ЖЭК жильцы обращались не раз, но «особо ничего не меняется, они как бегали, так и бегают». Женщина пишет, что иногда ей страшно даже выйти из подъезда, так как крысы «сидят возле входной двери».

Подписчики сообщества советуют жильцам прибраться в подвале, потому «крыски трупоедством занимаются» и «может в подвале кто-то умер».

Куда обратиться , если в доме завелись крысы?

Если в подъезде завились насекомые или грызуны, нужно обращаться в управляющую компанию. Согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилого фонда, статье 161 Жилищного кодекса и нормам СанПиН, УК должна обеспечивать достойные и безопасные условия проживания и выполнение санитарных требований.

Если УК ничего не может (не хочет) сделать, то стоит обратиться в инспекцию строительного и жилищного надзора по Алтайскому краю.

Также можно обратиться в Роспотребнадзор.