10 апреля -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Кристина Асмус разоткровенничалась о детях, сексе и служебном романе

Актриса Кристина Асмус редко говорит о личной жизни: за исключением совместного заявления о разводе с Гариком Харламовым поклонники получают лишь обрывки фраз и намеки на некоторые факты и жизни артистки. Недавно Кристина опубликовала откровенный длинный пост, в котором рассказала о желаниях и достижениях, пишет «Hallo».

Кристина Асмус
Кристина Асмус
www.instagram.com/asmuskristina/

По словам актрисы, она росла в малообеспеченной многодетной семье, они жили сначала в коммуналке, а потом в квартире 40 квадратов — родители, четверо детей и собака. Мои мечты были про конфеты, настоящий день рождения с гостями, увидеть море, свое собственное платье и купить все кроссворды в городе.

«Сейчас я непрерывно и довольно успешно работаю в театре и в кино уже 15 лет. Сменила две машины, и обложек было уже несколько десятков», — говорит Кристина.

Позже актриса опубликовала несколько ответов на вопросы подписчиков сторис. В частности, она ответила, что фамилия в паспорте у нее Асмус, показала последнеее фото с дочерью, призналась, что у нее был роман с коллегой по съемочной площадке. Вероятно, во время съемок сериала «Интерны», так как кадром из него она сопроводила ответ.

Один из вопросов был про сегодняшнюю личную жизнь Кристины. На вопрос, есть ли секс, она ответила: «Присутствует в мое жмзни».

Кристина также сказал, в каких отношениях они сейчас с Харламовым. «Все сложно… Он очень обижен на меня», — заявила актриса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость