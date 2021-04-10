Кристина Асмус разоткровенничалась о детях, сексе и служебном романе

Актриса Кристина Асмус редко говорит о личной жизни: за исключением совместного заявления о разводе с Гариком Харламовым поклонники получают лишь обрывки фраз и намеки на некоторые факты и жизни артистки. Недавно Кристина опубликовала откровенный длинный пост, в котором рассказала о желаниях и достижениях, пишет «Hallo».

По словам актрисы, она росла в малообеспеченной многодетной семье, они жили сначала в коммуналке, а потом в квартире 40 квадратов — родители, четверо детей и собака. Мои мечты были про конфеты, настоящий день рождения с гостями, увидеть море, свое собственное платье и купить все кроссворды в городе.

«Сейчас я непрерывно и довольно успешно работаю в театре и в кино уже 15 лет. Сменила две машины, и обложек было уже несколько десятков», — говорит Кристина.

Позже актриса опубликовала несколько ответов на вопросы подписчиков сторис. В частности, она ответила, что фамилия в паспорте у нее Асмус, показала последнеее фото с дочерью, призналась, что у нее был роман с коллегой по съемочной площадке. Вероятно, во время съемок сериала «Интерны», так как кадром из него она сопроводила ответ.

Один из вопросов был про сегодняшнюю личную жизнь Кристины. На вопрос, есть ли секс, она ответила: «Присутствует в мое жмзни».

Кристина также сказал, в каких отношениях они сейчас с Харламовым. «Все сложно… Он очень обижен на меня», — заявила актриса.