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28 января
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Жизнь

Кристина Орбакайте перенесла концерты из-за перелома лодыжки

Российская певица Кристина Орбакайте получила перелом лодыжки.

Перед работниками "Алтай-Кокса" выступила Кристина Орбакайте.
Перед работниками "Алтай-Кокса" выступила Кристина Орбакайте.
архив ОАО "Алтай-Кокс"

Травматологи запретили артистке наступать на поврежденную ногу шесть недель, пишет News.ru.

«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. <…> Февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру), даты обязательно сообщу!» — написала Кристина Орбакайте в Instagram.

«Выздоравливайте Кристина! Иногда жизнь нам выписывает тормоза! Может это Ваш ангел хранитель Вас оберегает! Так что отдохните!!!», «Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других», — единодушно пишут поклонники певицы.

Ранее сообщалось, что мать Кристины — Алла Пугачева — стала прятать лицо под вуалью.

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