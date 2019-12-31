Кристину Асмус госпитализировали с острой инфекцией

Актриса Кристина Асмус на своей страничке в соцсетях призналась, что уже неделю лежит в больнице с острой бактериальной инфекцией, пишет Life.ru.

Госпитализировали актрису с высокой температурой.

«Спектакли с высокой температурой, встреча с победителями #текстконкурс из последних сил, одна скорая, вторая, в итоге забрали. Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», — рассказала Асмус своим подписчикам.

Из-за тяжелой болезни у актрисы сорвались все предновогодние планы и, по признанию звезды, у нее совершенно нет новогоднего настроения: «Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск».