Кристину Асмус раскритиковали за обнаженку в трейлере нового фильма

Кристина Асмус получила очередную порцию возмущения в свой адрес за откровенную сцену в фильме «Китобой», пишет News.ru. Актриса играет девушку из секс-чата, которая в какой-то момент обнажает в кадре грудь.

Сначала Асмус позирует перед камерой в кружевном нижнем белье, а потом приподнимает бюстгальтер. На этом эпизод обрывается, но поборники морали уже сделали свои выводы.

«Ну, Асмус нашла свою нишу в кино. После „Текста“ ей, похоже, ничего другого не предлагают, только обнаженку», «Какой стыд!», «Фильм наверняка шикарен! А Асмус, как всегда, с заниженной социальной ответственностью!», написали в комментариях к трейлеру пользователи.

Фильм Филиппа Юрьева «Китобой» получил главный приз молодежного жюри на Венецианском фестивале, а также сразу несколько наград на «Кинотавре».

Кристина Асмус поблагодарила режиссера «Китобоя» Филиппа Юрьева за то, что откровенные сцены с ее участием не были включены в финальную версию фильма.