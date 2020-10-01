В Алтайском крае браконьер поймал в реке крокодила

Инспекторы минприроды поймали нарушителя, когда он уже начал разделывать добычу.
«Мы этот случай тогда даже не афишировали — слишком уж экзотический, как так — крокодил в сибирской реке? Кажется, что выдумки, но это реально было. В общем, задержали нарушителя, который ночью „лучил“ (это когда рыбачат с фонарем, привлекая крупную рыбу). Он сам не ожидал — увидел огромное существо, думал таймень или щука, а это оказался крокодил в состоянии анабиоза, он сам не поверил своим глазам», — поделился Катернюк.
Крокодил мог оказаться в реке случайно. Как полагает чиновник, летом или весной хозяева взяли его с собой на рыбалку, а он убежал, несколько месяцев жил в реке и охотился на уток.
«Когда осенью температура начинала подать, рептилия уже впала в анабиоз и неминуемо бы погибла от мороза. Так что шансов на счастливый конец у крокодила не было», — заключил начальник охотничьего хозяйства.
Ранее житель Новосибирской области поймал в Оби щуку весом более чем 13 килограммов.